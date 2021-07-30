En çok burs imkanı sağlayan devlet ve vakıf üniversiteleri

Burs veren üniversiteler kapsamında yer alan vakıf ve devlet üniversiteleri, farklı burs seçenekleri sunuyor. Burslar üniversitelere göre farklı oranlarda ve farklı başlıklar altında yer alıyor.

Adayların, burs imkânlarını ve koşullarını çok iyi araştırmaları gerekiyor. Burs veren üniversiteler ve sağladığı burs imkânlarıyla ilgili bilgilere üniversitelerin web sayfalarından, ÖSYM’nin tercih döneminde yayınladığı kılavuzun özel koşullar ve açıklamalar kısmından ulaşabiliyor.

İşte bazı üniversitelerin sunduğu burs imkânları: