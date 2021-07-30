En çok burs imkanı sağlayan devlet ve vakıf üniversiteleri
Milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversitenin kapısından girmeye hazırlanırken üniversiteler de öğrencilere cazip burs seçenekleri sunuyor. En çok burs veren üniversiteler genellikle vakıf üniversiteleri olsa da burs veren devlet üniversiteleri de bulunuyor. Size düşen bu üniversiteleri ve burs koşullarını detaylı bir şekilde araştırmak…
Burs veren üniversiteler kapsamında yer alan vakıf ve devlet üniversiteleri, farklı burs seçenekleri sunuyor. Burslar üniversitelere göre farklı oranlarda ve farklı başlıklar altında yer alıyor.
Adayların, burs imkânlarını ve koşullarını çok iyi araştırmaları gerekiyor. Burs veren üniversiteler ve sağladığı burs imkânlarıyla ilgili bilgilere üniversitelerin web sayfalarından, ÖSYM’nin tercih döneminde yayınladığı kılavuzun özel koşullar ve açıklamalar kısmından ulaşabiliyor.
İşte bazı üniversitelerin sunduğu burs imkânları:
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
Boğaziçi Üniversitesi
İlk 100'de olan ve okula birinci tercihiyle giren öğrencilere; 9 ay süreyle aylık 600 TL, yıllık 400 TL kitap bursu, aylık 120 TL yemek bursu.