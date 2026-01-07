En iyiler açıklandı: İlk 10'da bir Türk lezzeti var

8

Kimchi

(Güney Kore)

Kimchi, Güney Kore mutfağının temelini oluşturan, fermente edilmiş sebzelerden yapılan geleneksel bir yiyecektir. Acı, tuzlu, tatlı ve ekşi tatların dengesiyle öne çıkar. Lahana, salatalık ya da turp gibi sebzeler; acı biber, sarımsak, zencefil ve balık ezmesiyle salamura edilir. Yaklaşık iki bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve zamanla farklı malzemelerle zenginleşmiştir. Mevsimlere göre çeşitleri değişen kimchi, keskin kokusu nedeniyle genellikle açık havada fermente edilir. Kore sofralarında yemek boyunca masada kalır ve kültürel bir simge olarak görülür.