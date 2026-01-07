En iyiler açıklandı: İlk 10'da bir Türk lezzeti var
Küresel mutfakları ve yerel lezzetleri tanıtan uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas Dünyanın En İyi Konserve Sebzeleri listesini güncelledi. Güney Kore'nin üç ürün soktuğu ilk 10'a Türkiye'den bir lezzet girdi.
1
Escabeche de cebolla
(Meksika)
Escabeche de cebolla, Meksika’nın Yucatán bölgesine ait aromatik bir soğan turşusudur. Kırmızı soğanlar, kırmızı şarap sirkesiyle birlikte karabiber, kekik, kimyon ve sarımsakla marine edilir. Hazırlandıktan sonra en az dört saat soğukta bekletilerek tatların soğana iyice işlemesi sağlanır. Bu turşu, özellikle kimyon ve kekiğin baskın aromasıyla öne çıkar. Yucatán mutfağında deniz ürünleri ve ızgara etlerin yanında tamamlayıcı olarak sunulur. Aynı zamanda taco ve sandviçlerde kullanılarak yemeklere ekşi ve ferahlatıcı bir lezzet katar.
2
Nošovické kysané zelí
(Çek Cumhuriyeti)
Nošovické kysané zelí, Çek Cumhuriyeti’nin Moravskoslezsko bölgesine özgü geleneksel bir fermente lahana ürünüdür. Nošovice ve Nižní Lhoty’de üretilen bu sauerkraut, yüzyıllardır süregelen bir geleneğe sahiptir. Beskid Dağları eteklerinde yetişen beyaz lahanalar; serin, nemli iklim, bol yağış ve killi toprak sayesinde özgün tat ve doku kazanır. İnce doğranan lahana laktik fermantasyonla olgunlaştırılır ve altın sarısı renkte, ekşi-hafif acı bir lezzet elde edilir. Tuz, kimyon ve hardal tohumu aromayı zenginleştirir; sosis ve et yemekleriyle uyumludur.
3
Baechu-Kimchi
(Güney Kore)
Baechu-Kimchi, Güney Kore mutfağının en yaygın ve simgesel kimchi türüdür. Ana malzemesi Napa lahanasıdır ve çoğu zaman kimchi denildiğinde ilk akla gelen çeşittir. Lahanalar; pul biber, sarımsak, soğan, zencefil, balık sosu ve fermente deniz ürünleriyle hazırlanan baharatlı bir karışımla kaplanır. Geleneksel olarak onggi adı verilen toprak kaplarda fermente edilir. Birkaç gün ya da daha uzun süre bekletilerek acı ve ekşi aromasını kazanır. Baechu-Kimchi, sofralarda yan yemek olarak sunulmasının yanı sıra çorba ve güveçlerde de yaygın şekilde kullanılır.
4
Pikliz
(Haiti)
Pikliz, Haiti mutfağının en karakteristik eşlikçilerinden biridir ve turşulanmış sebzelerden yapılan acı bir çeşni olarak bilinir. Rendelenmiş lahana, havuç, soğan, arpacık soğanı ve acı biber temel malzemeleridir. Genellikle kızarmış domuz eti, dana eti veya kızarmış muzla birlikte servis edilir, ancak balık yemekleriyle de uyum sağlar. Keskin ve baharatlı aroması sayesinde yağda kızartılmış yemeklerin ağırlığını dengeler. Pikliz, Haiti sofralarında ana yemekleri tamamlayan, ferahlatıcı ve iştah açıcı bir lezzet olarak önemli bir yere sahiptir.
5
Tsukemono
(Japonya)
Tsukemono, Japon mutfağında neredeyse her öğünde yer alan geleneksel turşuların genel adıdır. Daikon turpu, salatalık, patlıcan, zencefil ve erik gibi sebze ve meyvelerden yapılır. Yemeklerin yanında, pilavla, atıştırmalık olarak ya da çay seremonilerinde servis edilir. Tuz, pirinç sirkesi, soya sosu, miso ve pirinç kepeği gibi farklı yöntemlerle hazırlanan çok sayıda çeşidi vardır. Tsukemono, fermente yapısıyla sağlık faydası sağlar, umami ağırlıklı yemeklerin yoğunluğunu dengeler, damağı temizler ve sofraya renk, aroma ve canlılık katar.
6
Pa Kimchi
(Güney Kore)
Pa Kimchi, Güney Kore mutfağına ait, yeşil soğanla hazırlanan fermente bir kimchi türüdür. Taze soğanlar, pul biber, balık sosu, zencefil, sarımsak ve hamsi sosuyla hazırlanan baharatlı bir harçla kaplanarak fermente edilir. Bazı tariflerde pirinç unu bazlı sos kullanılır ve üzerine susam serpilir. En iyi tadı, yeşil soğanların bol olduğu ilkbahar aylarında verir. Pa Kimchi, Kore sofralarında banchan olarak sunulan, ana yemekleri tamamlayan aromatik ve hafif acı bir yan lezzettir.
7
Koşer turşu
(ABD)
Koşer turşular, ABD’de özellikle Yahudi mutfağıyla özdeşleşmiş geleneksel salatalık turşularıdır. Salatalıklar, dereotu, çeşitli baharatlar, koşer tuzu ve suyla fermente edilerek hazırlanır. Bu turşu geleneği, Doğu Avrupa’dan Amerika’ya göç eden Yahudilerle birlikte New York’a taşınmıştır. İlk zamanlarda seyyar arabalar ve fıçılardan satılan koşer turşular, zamanla popülerleşerek kalıcı dükkânların açılmasına yol açmıştır. Günümüzde koşer turşular, Yahudi şarküterilerinde sıkça sunulan ve çoğu zaman yemeklerle birlikte ikram edilen klasik bir lezzettir.
8
Kimchi
(Güney Kore)
Kimchi, Güney Kore mutfağının temelini oluşturan, fermente edilmiş sebzelerden yapılan geleneksel bir yiyecektir. Acı, tuzlu, tatlı ve ekşi tatların dengesiyle öne çıkar. Lahana, salatalık ya da turp gibi sebzeler; acı biber, sarımsak, zencefil ve balık ezmesiyle salamura edilir. Yaklaşık iki bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve zamanla farklı malzemelerle zenginleşmiştir. Mevsimlere göre çeşitleri değişen kimchi, keskin kokusu nedeniyle genellikle açık havada fermente edilir. Kore sofralarında yemek boyunca masada kalır ve kültürel bir simge olarak görülür.
9
Turşu
(Türkiye)
Turşu, Türkiye mutfağında çok çeşitli sebzelerle hazırlanan geleneksel bir salamura yiyecektir. Patlıcan, salatalık, havuç, pancar, sarımsak ve asma yaprağı gibi sebzeler sirke ve tuzlu suyla kavanozlarda fermente edilir. Bu yöntem, sebzeleri uzun süre saklamak amacıyla binlerce yıl önce geliştirilmiştir. Turşu, Türk sofralarında çoğunlukla meze olarak yer alır ve yemeklere ekşi, ferah bir tat katar. Turşunun suyu ise kendine has aromasıyla özellikle yaz aylarında serinletici ve iştah açıcı bir içecek olarak tüketilir.
10
Spreewälder Gurken
(Almanya)
Almanya’nın Spreewald bölgesine özgü geleneksel bir turşu çeşididir ve Doğu Alman mutfağının simgelerinden biri olarak kabul edilir. Özel aroması, bölgenin mineral açısından zengin toprağı ve dengeli su yapısından gelen salatalıklardan kaynaklanır. Salamurada soğan, dereotu, yaban turpu ve çeşitli aromatik otlar kullanılır. Bu turşunun üç temel türü vardır: Tuzlu salamurada hazırlanan Saure Gurken, hardal tohumu eklenen Senfgurken ve şeker ile sirke kullanılan Gewürzgurken. Her biri farklı damak zevklerine hitap eden özgün tat profilleri sunar.