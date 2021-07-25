Endonezya'da krematoryumlar COVID-19'dan ölenlerin cenazeleriyle doldu
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 679 artarak 3 milyon 166 bin 505'e yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 1266 artarak 83 bin 279'a yükseldi.
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İyileşenlerin sayısı ise 37 bin 640 artarak 2 milyon 509 bin 318’e çıktı.
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Bali Adasındaki Bebalang krematoryumuna getirilen cenazeler, görevliler ile hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yakılıyor.
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İşte Asya'da pandeminin merkezi haline gelen ülkeden fotoğraflar...
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