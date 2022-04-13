Erik ve şeftali çiçekleri doğayı renklendirdi
Burdur'da ilkbaharın gelmesiyle açan erik ve şeftali çiçekleri bahçeleri beyaza ve pembeye bürüdü.
Burdur'un Bucak ilçesinde ilkbaharda açan erik ve şeftali çiçekleri bahçeleri beyaza ve pembeye bürüdü.
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Antalya-Burdur kara yolunun kenarında Karapınar ve Uğurlu köyündeki erik ve şeftali bahçeleri çiçek açtı.
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Yağışlı ve uzun geçen kış mevsiminin ardından ilkbaharın gelmesiyle bahçeleri boyayan çiçekler görsel şölen oluşturdu.
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Bahar çiçeklerinin güzelliğini görenler fotoğraf çektiriyor.
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