Erkek çocuk için hamile kadının kafasına çivi çaktılar Pakistan’da üç kız çocuğu annesi olan hamile kadının erkek çocuğu doğurması için kafasına 5 santimlik çivi çakıldığı ortaya çıktı.



Pakistan’ın Peşaver kentinde batıl inançlar az daha hamile bir kadını canından ediyordu. Üç kız çocuğu annesi hamile kadın, erkek çocuğu dünyaya getirmesi için bir şifacıya gitti. Şifacının kadına erkek çocuk doğurması için kafasına çivi çakmasını tavsiye etti, inalımza olay kadının kafasındaki 5 santimlik çiviyle hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktı.



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Lady Reading Hastanesi'nde kadını tedavi eden Nörolog Haider Suleman, çivinin kadının kafatasına girmesine rağmen beynine ulaşmadığını ifade etti. Suleman basına verdiği demeçte, kadının kendisi ile aynı bölgede yaşayan başka bir kadının kafasına çivi çaktığını ve ultrasonda kız çocuğu olarak gözüken bebeğinin erkek olarak dünyaya geldiğini kendisine anlattığını aktardı.





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Polis, söz konusu olayı kadının röntgen filmlerinin sosyal medyada gündem haline gelmesi ile öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kadına tavsiyede bulunan şarlatanın arandığını belirten polis, ayrıca kadını tedavi eden doktorun olayı neden polise bildirmediğinin de araştırılacağını aktardı.





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