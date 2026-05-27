Eşref Rüya bu akşam yok mu, neden yok? Eşref Rüya bitti mi?
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisi her çarşamba günü Kanal D'de ekrana geliyor. Bugün Kurban Bayramı'nın 1. günü ve projenin TV'de yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanıyor.
Kurban Bayramı'nda Eşref Rüya'nın izleyici ile buluşup buluşmayacağı merak ediliyor. Her çarşamba diziyi sıkı şekilde takip edenler son durumu öğrenmek için "Eşref Rüya bu akşam yok mu" diye soruyor.
Eşref Rüya bu akşam yok mu, neden yok?
Evet, Eşref Rüya dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Bayram nedeniyle çekimlere ara verilirken yeni bölüm 3 Haziran Çarşamba yayınlanacak. Bu akşam dizi yerine Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel'in tekrarı seyirci ile buluşacak.
Son bölümde neler oldu?
Eşref Rüya dizisinin 45. bölümünde Hapishane yangınından son anda kurtarılan Eşref’i gören Nisan, bu işe bir son vermesi gerektiğini anlar.
Balıkçı ile yaptığı anlaşmada tüm riskleri göze alan Nisan, kendisini ortaya koymaya hazır olduğunu belirtir. İhtiyar’a ulaşmak içinse hiç ummadığı kişilerle birlik olması gerekecektir.
Yangını fırsat bilip dışarı çıkmayı başaran Celo, Eşref’le hesabını kapamak için Kadir’le anlaşır. Bu sırada Nisan’ın kendini ateşe attığını öğrenen Eşref ise içine düştüğü çıkmazdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıdır.