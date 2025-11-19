Fatih Ürek yaşıyor mu, öldü mü? Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? İşte son durum...

Fatih Ürek 35 gündür hastanede yaşam savaşı veriyor. Ünlü ismin ailesi ve yakın arkadaşları zaman zaman ziyarete gidiyor. Sevenleri şarkıcının son durumunu sürekli olarak araştırıyor. Son gelişmeleri öğrenmek isteyenlerin sıkça yönelttiği soru "Fatih Ürek yaşıyor mu, öldü mü" oluyor.