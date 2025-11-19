Fatih Ürek yaşıyor mu, öldü mü? Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? İşte son durum...
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Şarkıcının hayranları son durumu merak ederek bu soruyu yöneltiyor. Sosyal medyada yine birtakım iddialar ortaya atılırken bunların gerçekliği araştırılıyor. Peki hastaneden yeni açıklama var mı?
Fatih Ürek 35 gündür hastanede yaşam savaşı veriyor. Ünlü ismin ailesi ve yakın arkadaşları zaman zaman ziyarete gidiyor. Sevenleri şarkıcının son durumunu sürekli olarak araştırıyor. Son gelişmeleri öğrenmek isteyenlerin sıkça yönelttiği soru "Fatih Ürek yaşıyor mu, öldü mü" oluyor.
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?
59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek'in hayati tehlikesi devam ediyor. Ürek 35 gündür uyutuluyor ve henüz bir iyileşme söz konusu değil.
Fatih Ürek’in vücudunda uzun süreli yatmaya bağlı olarak yaraların oluştuğu iddia ediliyor.