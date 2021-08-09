Fransa'da 'Sağlık ruhsatı' dönemi başladı
Fransa’da uzun süre protesto edilen sağlık ruhsatı uygulaması devreye girdi.
Belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan COVID-19 sağlık ruhsatı uygulamasıyla birlikte, büyük alışveriş merkezleri ve restoranlarda müşteri sayısının azaldığı gözden kaçmadı.
Sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve ile eğlence parklara giriş için kullanılıyor.
Buralardan yararlanacak kişilerin, COVID-19 aşılarını tamamladığını gösteren belgeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini gösterir belgeleri göstermesi gerekiyor.
Başkent Paris'teki büyük alışveriş merkezlerinde ve cadde üstü restoranlarında uygulamanın getirdiği kısıtlamalarla birlikte müşterilerin azlığı dikkati çekti.