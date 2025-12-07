Google Haberler

Gökyüzünde görsel şölen: Lunar Corona görüntülendi

Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan ‘Lunar Corona' Kayseri'de görüntülendi. Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı görenleri adeta mest etti.

Resim: 1

Gece saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.

Resim: 2

Lunar corona olarak bilinen ve Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı Kayseri'de görenlerin dikkatini çekti.

Resim: 3

Ay ışığının yüksek irtifadaki ince bulutlarda bulunan mikroskobik su damlacıkları tarafından kırılması sonucu ortaya çıkan lunar corona, Ay'ın çevresinde mavi, sarı ve kırmızı tonlarında halka benzeri bir görünüm oluşturdu.

Resim: 4

Mükemmel doğa olayı gökyüzünde adeta şölen oluştururken, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Resim: 5
Resim: 6
