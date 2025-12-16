Güllü'nün mezarında dikkat çeken görüntü!
Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atılarak öldürüldüğü iddia edilen şarkıcı Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'ndaki kabri güllerle donatıldı.
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü’nün mezarı, adeta bir gül bahçesine dönüştü. Tuzla Mezarlığı’ndaki kabir, sevenlerinin bıraktığı güller ve çiçeklerle dikkat çekiyor.
Asıl adı Gül Tut olan 52 yaşındaki sanatçı, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran ölüm, halen hafızalardaki tazeliğini koruyor.
İddiaya göre Güllü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından evinin balkonundan atıldı. Sanatçının ölümüyle ilgili süreç yakından takip edilirken, sevenleri de mezarını yalnız bırakmıyor.
Güllü, Tuzla Mezarlığı’nda annesi Yücel Kesici’nin üzerine defnedildi. Mezarı sık sık ziyaret edilirken, kabir başına bırakılan güller, çiçeklerden oluşan taç ve rüzgâr gülü dikkat çekiyor.
Güllerle süslenen mezar, ziyaretçilerin yanı sıra sosyal medyada da sık sık paylaşılıyor. Sanatçının hayranları, bu görüntüleri “vefa” olarak yorumluyor.
Mezarı ziyaret eden Irmak Cevahir, yaşadığı duyguları “Acımız çok büyük, içimiz yanıyor. O bizim kraliçemizdi” sözleriyle dile getirdi.
Cevahir, Güllü’nün arabesk müzikte kendine has bir yeri olduğunu vurgulayarak, “O her zaman güzel hatırlanacak, unutulmayacak” dedi.
Ziyaretçilerden ses sanatçısı Zeynocan da Güllü’yü geç tanıdığını ancak erken kaybettiklerini ifade etti.
Zeynocan, olayın aydınlatılması için mücadele eden Ferdi Aydın’a teşekkür ederek, sürecin örtbas edilmemesi adına verilen çabayı vurguladı.
Sevenleri, Güllü’nün kimsesiz olmadığını ve her zaman dualarla yaşatılacağını dile getirirken, sanatçının mezarı başındaki güller onun hafızalardaki yerini simgelemeye devam ediyor.