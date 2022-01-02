Güney Afrika’da parlamento binasında yangın Güney Afrika parlamento binasında sabah saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Olayla ilgili 51 yaşındaki bir zanlı yakalandı.

Cape Town’da bulunan parlamento binasında yerel saatle 06.00'da yangın çıktı. Parlamento binasında büyük hasara neden olan yangınla ilgili 51 yaşındaki bir adam gözaltına alındı. Yangın kısa sürede söndürüldü.





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Parlamento binasını ziyaret eden Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yangını "korkunç ve yıkıcı bir olay" olarak nitelendirdi. Parlamento binasındaki yangın söndürme sisteminin düzgün çalışmadığını belirten Ramaphosa, yangına dakikalar içinde müdahale eden itfaiyecilere övgüde bulunarak, itfaiyecilerin müdahalesi olmasaydı parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis’in tamamen "küle" dönebileceğini açıkladı.





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Yangın alarmı itfaiyeciler geldiğinde çalmaya başladı



Emniyet ve güvenlikten sorumlu Belediye Komitesi üyesi Jean-Pierre Smith yaptığı açıklamada, parlamento binasında bulunan eski toplantı salonunun üzerindeki çatının "tamamen yok olduğunu" ve hasarın henüz tam olarak değerlendirilmediğini aktardı. Smith ayrıca, parlamentonun yangın sisteminin arızalı olduğunu ifade ederek, yangın alarmının itfaiyeciler olay yerine geldiğinde çalmaya başladığını açıkladı.





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