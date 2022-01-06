Haliç'teki dünyanın tek demir Ortodoks kilisesi Viyana'dan 500 ton demir kullanılarak haç şeklinde inşa edilen tarihin ilk prefabrik yapılarından biri olan Sveti Stefan Kilisesi, gemilerle getirildiği Haliç kıyısında monte edildi.

Dünyanın tamamı demirden yapılmış tek Ortodoks kilisesi olan Sveti Stefan Kilisesi diğer adıyla Demir Kilise, 124 yıldır ilgi çekici yapısı ve eklektik mimarisi ile Haliç'e yolu düşenlerin dikkatini çekiyor 1 | 20

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hazırlanan döküm ve metal aksamları gemilere yüklenerek Tuna Nehri ve Boğazlar yoluyla Balat'a getirilen ve Haliç'in kıyısına monte edilen Demir Kilise, dünyanın ilk prefabrik yapıları arasında yer alıyor. 2 | 20

O dönemde 4 milyon gümüş levaya mal olan, mihrabı Haliç'e dönük kilise, 1896'da tamamlansa da, mimari bölme duvarı ikonostasisin yeniden tasarlanması dolayısıyla 1898 senesinde ibadete açıldı. 3 | 20