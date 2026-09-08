Halkbank’tan çalışanlarına sağlık ve esenlik desteği: 30 kişilik ekip hizmet veriyor

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bankacılığı yalnızca finansal yatırımlarla sınırlı görmediklerini belirterek insan ve aile odaklı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Özdil, “Halkbank olarak attığımız her adımda odağımızda insan var. İnsana ve aileye duyarlı yeni nesil bankacılık anlayışımızla hem çalışma arkadaşlarımızın hem de ailelerinin yaşam kalitesini önemsiyor, onların huzuru için hizmet üretiyoruz. Büyük Halkbank Ailesinin sağlığının da bizlere emanet olduğuna inanıyoruz”