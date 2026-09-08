Halkbank’tan çalışanlarına sağlık ve esenlik desteği: 30 kişilik ekip hizmet veriyor
Halkbank, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık ve Esenlik Merkezi ile çalışanlarına bütüncül sağlık desteği sunuyor. 30 kişilik merkezde doktor ve hemşirelerin yanı sıra psikolog, diş hekimi, diyetisyen ve fizyoterapistler görev yapıyor.
Halkbank, çalışanlarının ve ailelerinin yaşam kalitesini desteklemeye yönelik uygulamalarını Sağlık ve Esenlik Merkezi’nin yanı sıra Spor Merkezi ve Etüt Merkezi ile sürdürüyor. Sağlık hizmetleri yalnızca fiziksel ortamla sınırlı kalmıyor; dijital kanallar aracılığıyla Türkiye genelindeki çalışanlara da ulaştırılıyor.
İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren Sağlık ve Esenlik Merkezi, farklı uzmanlık alanlarını tek çatı altında topluyor. 30 kişilik ekipte doktor ve hemşirelerin yanı sıra 4 psikolog, 2 diş hekimi, 3 diyetisyen ve 2 fizyoterapist bulunuyor. Merkezde rutin sağlık taramaları, bilgilendirme çalışmaları, tanı ve tedavi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Yüksek teknolojili cihazların kullanıldığı merkezde beden sağlığı, stres yönetimi, kişiye özel beslenme ve hareketsiz yaşamla mücadele gibi farklı alanlarda çalışanlara destek sağlanıyor.
Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bankacılığı yalnızca finansal yatırımlarla sınırlı görmediklerini belirterek insan ve aile odaklı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Özdil, “Halkbank olarak attığımız her adımda odağımızda insan var. İnsana ve aileye duyarlı yeni nesil bankacılık anlayışımızla hem çalışma arkadaşlarımızın hem de ailelerinin yaşam kalitesini önemsiyor, onların huzuru için hizmet üretiyoruz. Büyük Halkbank Ailesinin sağlığının da bizlere emanet olduğuna inanıyoruz”
Çalışanların çocukları da sunulan hizmetlerden yararlanıyor. Hafta sonu spor okullarında çocuklara spor yapma imkânı sağlanırken, ergenlik çağındaki gençlere uzman psikologlar tarafından destek veriliyor. Merkez bünyesinde ayrıca sigara bırakma destek programı uygulanıyor. Özdil, merkezin sunduğu hizmetlere ilişkin olarak, “Sigara bırakma destek programımızdaki başarıdan spor salonlarımıza gösterilen yoğun ilgiye kadar, merkezimizin sunduğu hizmetlerin olumlu sonuçlarını görmek bizlere büyük bir mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.
Halkbank Genel Müdürlüğü bünyesindeki Spor Merkezi de çalışanların yaşam kalitesini destekleyen uygulamalar arasında yer alıyor. Merkezde fitness alanı, squash salonu ile basketbol ve voleybol sahaları bulunuyor. Pilates, boks ve spinning gibi grup dersleri düzenlenirken, birimler arası turnuvalarla çalışanların takım ruhunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Etüt Merkezi ise çalışanların çocuklarının eğitimine katkı sağlıyor. Hafta sonlarında çocuklara basketbol ve voleybol eğitimleri de veriliyor.