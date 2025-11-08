Herkes İsviçre sanıyor! Ama İstanbul'a sadece 200 km uzaklıkta...
İstanbul’a sadece 200 kilometre uzaklıktaki Sakarya’nın Sultanpınar Yaylası, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızılın binbir tonuna bürünerek kartpostallık manzaralar sunuyor. Doğaseverlerin gözdesi olan yayla, renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Sultanpınar Yaylası, sonbaharın gelişiyle adeta doğanın en renkli halini gözler önüne seriyor. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 500 metre yükseklikte yer alan yayla, bu mevsimde ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.
Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünmesiyle ortaya çıkan manzara, havadan görüntülendiğinde kartpostalları aratmayan kareler oluşturuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz renk armonisini yakalamak için yaylaya akın ediyor.
Sessizliği, temiz havası ve huzur veren atmosferiyle Sultanpınar Yaylası, özellikle kamp yapmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için cazip bir kaçış noktası haline geldi.
Yayla, İstanbul’a yalnızca 200 kilometre uzaklıkta olması sayesinde hafta sonu tatillerinde şehirden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarının gözde rotalarından biri olmayı sürdürüyor.
Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bölge, sonbahar aylarında renklerin dans ettiği büyüleyici görüntüsüyle ziyaretçilerine adeta bir İsviçre manzarası yaşatıyor.
Sultanpınar Yaylası, yılın her mevsiminde farklı güzellikler sunsa da sonbaharda doğanın tüm renklerini tek tabloda birleştirerek büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.
Görenlerin hafızasına kazınan bu doğal şölen, fotoğraf meraklıları ve kampçılar için eşsiz bir deneyim sunuyor.