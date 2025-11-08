Herkes İsviçre sanıyor! Ama İstanbul'a sadece 200 km uzaklıkta...

Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünmesiyle ortaya çıkan manzara, havadan görüntülendiğinde kartpostalları aratmayan kareler oluşturuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz renk armonisini yakalamak için yaylaya akın ediyor.