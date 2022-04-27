Hollanda, 2 yıl sonra eğlenceye doydu Hollanda'da COVID-19 salgını sebebiyle son iki yıl düzenlenemeyen Kral Günü (Koningsdag) etkinlikleri bu yıl gerçekleştirildi. Ulusal çaptaki en büyük açık hava etkinliği olarak dikkati çeken etkinlikte birçok firma, stoktaki ürünlerin satılması için fırsat buldu.

Hollanda'da her yıl 27 Nisan'da ülkenin birçok kentinde kurulan sahnelerle kutlanan "Kral Günü", bu yıl büyük coşkuya sahne oldu. 1 | 35

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Maastricht kentindeki etkinliklere katılırken iki yılın ardından Kral Günü'nü yeniden kutlayabiliyor olmaktan dolayı mutlu ve kalbinin Ukraynalılarla olduğunu ifade etti. 2 | 35

Willem-Alexander, "Buradan çok uzakta olmayan Ukrayna'daki savaş durumu gösteriyor ki Hollanda'da barış içinde yaşıyor ve kutlamaları yapabiliyor olmaktan dolayı çok mutlu olmalıyız." dedi. 3 | 35