Hollanda'da binlerce kişi kısıtlamaları protesto etti Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araya gelen binlerce kişi, COVID-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı düzenlenen gösterilerde kullanılan polis şiddeti karşıtı protesto düzenledi.

Amsterdam’da Nederland in Verzet (Hollanda Direnişte) adlı aktivist grup tarafından düzenlenen COVID-19 önlemleri ve aşı kampanyası karşıtı protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. 1 | 18

Çok sayıda polisin görevlendirildiği eylemde göstericiler, ellerinde pankartlar ve sarı şemsiyelerle yürüdü. Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği protestoda sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı. 2 | 18

Hollanda’da artan kamuoyu ve muhalefet baskısının ardından Başbakan Mark Ruttei, geçtiğimiz cuma günü zorunlu olmayan mağazalar, kuaförler, güzellik salonları ve diğer hizmet sağlayıcıların sıkı koşullar altında yeniden açılmasına izin vererek, ülkede uygulanan karantina tedbirlerini kısmen kaldırmıştı. 3 | 18