Hürrem Sultan’ın portresi açık artırmayla satılacak
Müzayede evi Sotheby’s, Hürrem Sultan’ın portresini açık artırmada satışa sunacak.
Müzayede evi Sotheby’s, Hürrem Sultan’ın 16. yüzyıl sonları veya 17. Yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresini, 27 Ekim’de açık artırmada satışa sunacak.
Eser için biçilen değer 100-150 bin Sterlin arasında.
Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan (I.) Süleyman'ın eşi, sonraki padişah II. Selim ile Şehzade Mehmed, Mihrimah Sultan, Şehzade Abdullah, Şehzade Bayezid ve Şehzade Cihangir'in annesi, Haseki Sultan.
Müzayededeki diğer eserler...
Sotheby’s, zümrüt lensleri 17. yüzyıl, elmaslarla süslü, çerçevesi ise 19. yüzyıldan kalma Babür gözlüğünü 27 Ekim’de açık artırmada satışa sunacak.