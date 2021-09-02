İda, New Jersey'de yüzünü gösterdi
ABD'yi etkisine alan İda kasırgası New Jersey'de sağanak ve fırtınayla yüzünü gösterdi.
Louisiana kıyılarında etkili olan ve saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, “Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi.
Ülkenin doğusuna ilerleyişini sürdüren kasırga, Louisiana eyaletinde yol açtığı hasarın ardından New Jersey'de de şiddetli sağanak ve fırtınaya neden oldu.
Bayonne şehrinde caddelerde araçlar su altında kaldı.
Öte yandan New York'ta aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. New Jersey eyaletinin Passaic kentinde bir kişi hayatını kaybetti.