Irak'ta üniversite öğrencileri polisle çatıştı
Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Üniversitesi öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etti.
Güvenlik güçleri, şehir merkezindeki Saray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen öğrencilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
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