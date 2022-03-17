İspanya Rus oligarkın yatına el koydu

İspanya, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Tarragona kentinde bulunan ve Rus oligarklardan birine ait olduğu belirtilen bir yata daha el koyduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayman Adaları bayraklı olan "Crescent" adlı 135 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki yatın, 2 Kasım 2021'de Tarragona'ya geldiği ve 4 Mart'ta Deniz Kaptanlığına ayrılacağını bildirmesine rağmen halen limanda bulunduğu bildirildi.