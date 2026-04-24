Isparta’da gül sezonu başlıyor: Rekolte beklentisi 13 bin ton

‘‘Geçen yıl 9 bin tona kadar bir rekoltede bir düşüklüğümüz oldu''

Gülün çok hassas olduğuna değinen Selçuk, "Gül aynı gün toplanması gerekir; o 'tor' diye geçer. O aynı şekilde toplanması gerekir ve ertesi gün bir daha toplanması gerekir. Ve Peygamber Efendimiz'in kokusudur gül yağı. Bizim bu ürettiğimiz ürünler Türkiye ve dünya piyasasında alıcı buluyor ve özellikle yurt dışında, parfüm sanayiinde kullanılıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum efendim. Şimdi geçen yıl don hadisemiz olunca bu yıl 13 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 9 bin tona kadar rekoltede bir düşüklüğümüz oldu. Ama bu yıl o don hadisemiz bu saatten sonra inşallah olmaz. Tabii her şey Rabbimden. Verilere baktığımızda şu anda bir don hadisesi gözükmüyor. Aynı zamanda yine bizim Genel Başkanımız Sayın Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Bey'e ilimize gösterdiği hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz ne zaman ilimizle ilgili bir konu olduğunda kendine aktarıyoruz, o da ilgili bakanlıklarla, genel müdürlüklerle devreye girerek her zaman Isparta çiftçimiz adına Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar Bey'e de çok teşekkür ediyorum" dedi.