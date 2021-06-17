İstanbul Havalimanı'nda aşı merkezi açıldı İstanbul Havalimanı'nda çalışan personel için aşı merkezi açıldı.

Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut, 15 Haziran itibarıyla SGK'lı çalışan bütün vatandaşlara yaş sınırlaması olmaksızın aşı hakkı tanındığını belirterek, "İstanbul Havalimanı da dünyanın sayılı büyük havalimanlarından biri. Burada da 70 binin üzerinde işçimiz çalışmakta. Bu işçi kardeşlerimizin aşıya ulaşımlarını hızlandırmak ve bir an önce aşılanmalarını sağlamak hem de iş kaybını önlemek adına burada bir alan oluşturduk. Alanda 12 kabinimiz bulunuyor. 12 kabinimizde eş zamanlı olarak COVID-19 aşısı yapılıyor." diye konuştu. 1 | 6

Aşı olmak üzere merkeze gelen personelin gerekli kontrol ve girişlerinin yapılıp, aşıya uygunluğunun onaylanmasının ardından aşısının yapıldığını anlatan Bulut, aşı yapılan personelin önlem amaçlı bir süre beklemesinin ardından tekrar işinin başına döndüğünü söyledi. 2 | 6

Engin Bulut, ilk gün olmasına rağmen havalimanı personelinin ilgisinin gayet olumlu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 3 | 6