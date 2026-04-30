İstanbul’da dolunay büyüledi: Görsel şölen oluşturdu
İstanbul’da nisan ayının son gecesinde görülen dolunay, sabaha karşı saatlerde Beyazıt Yangın Kulesi ile birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Nisan ayının son gününde bulutsuz bir gökyüzüne uyanan İstanbul, sabaha karşı saatlerde görülen dolunayla dikkat çekici bir gece yaşadı.
Özellikle saat 05.00 sularında gökyüzünde en belirgin halini alan dolunay, tarihi siluetle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da masalsı görüntülere sahne olan dolunay, kentin simge yapılarından Beyazıt Yangın Kulesi ile birlikte görüntülendi.
