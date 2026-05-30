İstanbul'da dolunay ve tarihi siluet aynı karede buluştu

Kurban Bayramı'nın son gününe bulutsuz bir gökyüzüyle uyanan İstanbul'da dolunay etkileyici görüntüler oluşturdu. Sabahın ilk saatlerinde Boğaz çevresinde yükselen Ay, Büyük Mecidiye ve Süleymaniye camileriyle birlikte kartpostallık karelere sahne oldu.

Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul semaları görsel bir şölene sahne oldu. Bulutsuz havanın etkisiyle net şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi siluetiyle birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu.

Özellikle sabaha karşı saat 05.00 sıralarında gökyüzünde en parlak ve belirgin görünümüne ulaşan Ay, İstanbul Boğazı çevresinde dikkat çekici manzaralar sundu.

Fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyan görüntülerde dolunay, Büyük Mecidiye Camisi ve Süleymaniye Camisi ile aynı karede yer aldı.

Tarihi yapılarla bütünleşen ay manzarası, İstanbul'un simge noktalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Bayram tatilinin son gününde kaydedilen görüntüler, İstanbul'un doğal ve tarihi güzelliklerini bir araya getiren nadir anlardan biri olarak öne çıktı.

