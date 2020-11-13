İstanbullu yeni kent meydanlarını seçti! İşte en beğenilen projeler İstanbul'da, Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı düzenlemeleri için 352 bin 784 kişinin katıldığı oylama ile en beğenilen projeler seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projelerin hayata geçirileceği süreç sona erdi. 1 | 22

19 Ekim’de başlayan oylamaya istanbulsenin.org üzerinden 352 bin 784 kişi katıldı. Adil bir yarışma olması için vatandaşların T.C kimlik numarası ile katıldığı oylamada İstanbullular en beğendikleri projeyi seçti. 2 | 22

Yarışma öncesi ve yarışma boyunca çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zenginleştirilen süreç için 3 meydanla ilgili olarak toplam 233 proje teslim alındı. 3 | 22