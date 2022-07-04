İtalya’da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi İtalya’da 70 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3’te 1’ini karşılayan Po Nehri'ni çevreleyen 5 bölgede OHAL ilan edildi.

Hükümet, Po Nehri'ni çevreleyen Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardiya, Piedmont ve Veneto bölgelerinde kuraklık nedeniyle OHAL ilan etti. Hükümet, söz konusu bölgelere ayrıca 36,5 milyon euro yardıma onay verdi. 1 | 6

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, acil durum önlemlerinin Po Nehri ve Doğu Alpler'deki su havzalarını çevreleyen toprakları kapsayacağı belirtilerek, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle, etkilenen nüfusa yardımları yönetmeyi amaçlıyor" denildi.





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Draghi, kuraklıkla mücadele içim komisyon kurmayı düşünüyor İtalyan basınında çıkan haberlerde, Başbakan Mario Draghi'nin hükümetin korona virüs krizi ile mücadele için kurduğu komisyona benzer bir mekanizmayı kuraklıkla mücadele için kurmayı düşündüğü ifade edildi.





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