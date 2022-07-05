İtalya'da taksiciler 48 saat kontak kapattı
İtalya’da taksiciler, sektörü rekabete ve çok uluslu şirketlerin erişimine açmayı öngören yasa tasarısına karşı ülke genelinde 48 saatlik genel greve gitti.
Kamuoyunda "rekabet" yasası olarak bilinen tasarı, taksicilerin protestosuna yol açtı. Taksiciler ülke genelinde 48 saatliğine kontak kapattı.
Greve giden taksiciler, Roma başta olmak üzere pek çok kentte yürüyüş yaptı.
Roma'da Repubblica Meydanı'ndan başlayan ve yaklaşık 2 bin taksicinin katıldığı yürüyüş, Venedik Meydanı'nda son buldu.
İnternet tabanlı araç paylaşım ve şoförlü araç hizmeti uygulamalarına karşı çıkan taksiciler, söz konusu yasa tasarısının sektörlerinde haksız rekabete yol açacağını savundu.