İtalya'yı sel vurdu: Halka dışarı çıkmayın uyarısı
İtalya’nın Sicilya adasındaki Katanya kentinde aşırı yağış nedeniyle sel felaketi meydana geldi.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Etna Yanardağı’ndan Katanya kent merkezindeki Duomo katedraline kadar uzanan ünlü Etnea Caddesi ve bağlantı yollarında yoğun sağanak sebebiyle sel oluştu.
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Caddedeki çok sayıda iş yerini ve evi su bastı.
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Otomobillerin de selde sürüklendiği ya da su altında kaldığı görüldü.
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Sağanak sebebiyle Katanya kent merkezinde uzun süreli elektrik kesintilerin yaşandığı belirtildi.
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