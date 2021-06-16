İzmir'de aşı yoğunluğu akşam saatlerinde de sürdü
COVID-19'la mücadele kapsamında SGK'ye kayıtlı çalışanların aşı randevu sistemine dahil edilmesiyle İzmir'deki hastanelerde yaşanan aşı yoğunluğu arttı.
İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde akşam saatlerine kadar aşı yoğunluğu yaşandı.
Sağlık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 10 bin kişiye randevulu olarak aşı yapılan hastanede, bugün de aşı uygulanan kişi sayısının 10 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.
Hastaneye ilk doz aşısını vurdurmak için gelen muhasebeci Mehmet Köse, sıranın kendisine gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini dile getiren Köse, "Dün randevumu aldım bugün de aşı yaptırmaya geldim. Salgın süresince maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettim, hastalığa yakalanmadım. Aşılandıktan sonra normal hayatımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.