Jasmine dizisi için verilen ceza belli oldu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde tartışma konusu olan ve inceleme başlatılan 'Jasmine' dizisi için kararını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Üst Kurul toplantısında, HBO Max platformunda yayınlanan “Jasmine” adlı dizi hakkında yaptırım kararı alındı.
RTÜK, söz konusu dizinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Kurul, para cezasının yanı sıra “Jasmine” dizisinin HBO Max platformunun kataloğundan çıkarılmasına da hükmetti. Kararla birlikte dizinin Türkiye’deki erişimi sonlandırıldı.
RTÜK, Jasmine dizisi hakkında inceleme başlatmıştı. RTÜK'ten yapılan açıklamada şöyle denilmişti:
"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır."
"RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz."
"Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır."
"Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."
"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."