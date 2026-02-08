Jeotermal sıcak suyla yetişiyor: Doğal üretimle pazarda öne çıkıyor

"Toprakta yetiştiriyorum, lezzeti buradan geliyor"

Yaklaşık 25 yıldır seracılıkla uğraşan üretici Ali Key, topraksız tarım yerine bilinçli olarak toprakta üretim yaptığını belirterek, "Bu işi severek yapıyorum. Toprakta yetiştirdiğim için daha lezzetli oluyor. Bunu pazara gelen vatandaşlarımız söylüyor. Şükürler olsun, iyi kazanıyoruz" dedi.