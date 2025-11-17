Kadir Ezildi boşandı mı, boşanıyor mu? Kadir Ezildi eşinden ayrıldı mı?

Kadir Ezildi'den ayrılık söylentilerini boşa çıkaracak paylaşım

Sosyal medyada Kadir Ezildi ile eşi Gamze Türkmen’in boşanacağına dair iddialar hızla yayıldı. Bir takipçisinin, “Ay Kadir ne haberler ne haberler. Sessiz kalma Gamze’yle seni boşadı bu magazin sayfaları” yorumuna yanıt veren Ezildi, sessizliğini bozdu.

Ünlü sunucu, takipçisinin yorumuna “Ben boşanınca nafakamı onlar ödeyecek. 20 şehit varken dertleri bu muymuş? Böyle bir durumda her zamanki gibi stori atamam. Ben enerjik olun diye size moral veriyorum. Oda şu iki gün hiç mümkün değil” sözleriyle karşılık verdi.

Boşanma iddialarının ardından Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Ezildi, “Dümende iyisiniz ama bizim deniz sizin gemiyi batırır…” ifadelerini kullanarak söylentilere göndermede bulundu.