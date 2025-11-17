Kadir Ezildi boşandı mı, boşanıyor mu? Kadir Ezildi eşinden ayrıldı mı?
Sunucu Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen yaklaşık 6 ay önce dünyaevine girdiler. Son günlerde çiftin aralarının bozuk olduğu ve boşanacakları iddia edildi. Söylentiler sonrası "Kadir Ezildi boşanıyor mu" soruları art arda gelmeye başladı. İşte gerçekler...
En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi, zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelirken bu kez evliliğiyle ilgili ortaya atılan iddialarla konuşulmaya başlandı. 5 Mayıs 2025'te Gamze Türkmen ile hayatını birleştiren ünlü sunucunun boşanacağı ileri sürüldü. Sosyal medyada bu paylaşımlar hızlanınca ünlü ismin sevenleri de ayrıntıları öğrenmek adında "Kadir Ezildi boşanıyor mu" sorusunu yöneltmeye başladı.
Kadir Ezildi boşanıyor mu?
Bir süredir sosyal medyada dolaşan "Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen boşanıyor" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ünlü sunucu ve eşi arasında herhangi bir ayrılık durumu söz konusu değil.
Kadir Ezildi'den ayrılık söylentilerini boşa çıkaracak paylaşım
Sosyal medyada Kadir Ezildi ile eşi Gamze Türkmen’in boşanacağına dair iddialar hızla yayıldı. Bir takipçisinin, “Ay Kadir ne haberler ne haberler. Sessiz kalma Gamze’yle seni boşadı bu magazin sayfaları” yorumuna yanıt veren Ezildi, sessizliğini bozdu.
Ünlü sunucu, takipçisinin yorumuna “Ben boşanınca nafakamı onlar ödeyecek. 20 şehit varken dertleri bu muymuş? Böyle bir durumda her zamanki gibi stori atamam. Ben enerjik olun diye size moral veriyorum. Oda şu iki gün hiç mümkün değil” sözleriyle karşılık verdi.
Boşanma iddialarının ardından Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Ezildi, “Dümende iyisiniz ama bizim deniz sizin gemiyi batırır…” ifadelerini kullanarak söylentilere göndermede bulundu.