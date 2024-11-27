Kamp tutkunlarına 5 müthiş rota! Şehirden kaçıp doğayla huzur bulmak isteyenlere özel...

Sakarya / Acarlar Longozu Kamp yapmak için Sakarya'yı tercih edenlerin ilk durağı genellikle Acarlar Longozu oluyor. Küçük işletmelerden alışveriş yapıpı kır bahçelerinde keyif yapmak isterseniz, burası çok uygun. Temiz havada doğada yürüyüşe çıkabilir, hava uygunsa sandal sefası yapabilirsiniz. Sakarya’nın diğer gözde kamp alanları arasında: Kırkpınar Sultanpınar Yaylası, Kuzuluk Tabiat Parkı, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, içinde Çamlıca Göleti’nin de bulunduğu Keremali Yaylası, yine göl manzaralı Doğancıl Yaylası bulunuyor. 1 | 5

Bolu'nun kamp cenneti Abant ve Yedigöller Bolu’da Abant Gölü ve Yedigöller kamp için en gözde alanlardan. Bolu'da Sülüklü Göl, Karagöl Tabiat Parkı ve Pürenli Yaylası kamp ve doğa sporları yapmak için çok ideal. Şirinyazı Göleti, Göksu Tabiat Parkı, Sinekli, At, Sarıalan, Örencik, Pelitözü ve Haccağız Yaylaları bol oksiyenli havasıyla dinlendirici bir tatil yapmak isteyenlerin tercih edebileceği noktalar arasında... 2 | 5

Kanyon çevresinde çadır keyfi için Kocaeli Kocaeli, ormanları, gölleri ve dağlarıyla en ideal kamp rotalarından. Kartepe ve Maşukiye yakınlarındaki Kuzuyayla Tabiat Parkı’nın 1.5 kilometre uzunluğundaki kanyonu çevresinde kamp keyfi yapmak çok dinlendirici olabilir. Sakin ve yemyeşil doğası ile Teksen Gölü etrafında yürüyüş yapıp balık tutabilirsiniz. Sardalya Koyu, Beşkayalar Tabiat Parkı, Ercova Yaylası ve Bağırganlı, Kocaeli’nde doğa ile baş başa kamp yapmanın tadını çıkarabileceğiniz diğer kamp alanları arasında yer alıyor. 3 | 5