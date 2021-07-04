Kamp ve karavan tutkunları Urla'da buluştu
İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Urla Kamp Karavan Outdoor Festivali GitFest, el sanatları stantları ve konser gibi etkinliklerin yanı sıra karavan ve kamp malzemelerinin satıldığı bölümlere de ev sahipliği yaptı.
Binlerce ziyaretçi çeken festivalde, profesyonel kampçılar ve amatör karavan tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap veren firmalar iki kapalı alanda açtıkları stantlarda müşterilerini ağırladı.
1 | 13
İşte karavan ve kamp tutkunları için hazırlanan birbirinden ilginç modeller...
2 | 13
3 | 13
4 | 13