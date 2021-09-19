Kanarya Adaları'nı cehenneme çevirdi
İspanya'da La Palma'da son bir haftada yaşanan 21 bin depremin ardından yanardağ aktif duruma geçti.
Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiğini, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı bildirdi.
Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgedeki El Paso yerleşim yerindeki 350 kişinin tedbir amaçlı evlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.
Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma'ya gittiğini" kaydetti.
La Palma, Kanarya Adaları grubundaki en aktif volkanlardan biri olarak biliniyor.