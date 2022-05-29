Kanser hastalarına peruk hediye eden kuaförler sokak defilesi yaptı

Vatandaşların ilgi gösterdiği defilede konuşan Federasyon Başkanı Mustafa Ceylan, 2013'den bu yana kanser tedavisi gören yaklaşık 2 bin 800 kadına ücretsiz peruk sağladıklarını, bu kampanyalarını tanıtmak ve farkındalık sağlamak için sokak defilesi düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

"Devlet hastanelerinden ya da özel hastanelerden kim gelirse gelsin herhangi bir ücret almadan perukları hastalarımıza teslim ediyoruz. Burada bir farkındalık yapalım dedik. Hasta olup peruk isteyenler bize ulaşsın diye sokak defilesi organize ettik. Bu sayede hastalara ulaşmak istedik. İsteriz ki kimse hasta olmasın, olurlarsa da bizi bulsunlar."