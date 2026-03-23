Kapadokya bayramda doldu taştı: Yüzde 80’in üzerinde doluluk
Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesine ve olumsuz hava koşullarına rağmen Kapadokya, yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Bölgedeki oteller kısa sürede yüzde 80 doluluğu aştı.
Ramazan Bayramı’nın yalnızca üç gün sürmesine ve ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarına rağmen Kapadokya, turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Peribacaları, tarihi kiliseleri, vadileri ve eşsiz doğasıyla öne çıkan bölge, bayram süresince Türkiye’nin en çok tercih edilen destinasyonlarından biri olmayı sürdürdü.
Kapadokya’da bayram döneminde konaklama tesisleri kısa sürede yüzde 80’in üzerinde doluluk oranına ulaştı. Oteller neredeyse tam kapasite hizmet verirken, bölgeye olan yoğun ilgi turizm sektörüne moral verdi.
Balon uçuşlarının hava koşulları nedeniyle zaman zaman yapılamaması dahi turist ilgisini azaltmadı. Bu durum, Kapadokya’nın turizm gücünün yalnızca balon deneyimine bağlı olmadığını, binlerce yıllık tarihi ve doğal mirasıyla güçlü bir çekim merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi.
Ziyaretçiler, özellikle Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri gibi önemli turistik alanlara yoğun ilgi gösterdi. Kaya oyma kiliseler, vadiler ve arkeolojik alanlar hem tarih meraklılarının hem de fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez durakları arasında yer aldı.
Kapadokya’da düzenlenen “2026 Çin At Yılı” etkinliklerinin Uzak Doğu pazarında yarattığı etki, bölgeye gelen turist sayısını artıran önemli faktörlerden biri oldu. Bunun yanında, Kapadokya’nın 2026 Michelin Rehberi’ne dahil edilmesi, bölgeyi gastronomi turizmi açısından da öne çıkardı. Bayram boyunca Michelin yıldızlı ve önerilen restoranların tam kapasite çalışması, gastronominin turizmdeki rolünü güçlendirdi.
Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bölgenin dünyanın en özgün coğrafyalarından biri olduğunu belirterek, sürdürülebilir turizm anlayışıyla koruma ve geliştirme çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü ifade etti. Aslanbay, yüksek doluluk oranlarının Kapadokya turizminin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu vurguladı.
Yetkililer, Kapadokya’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve gastronomik zenginliklerin bölgeyi çok yönlü bir turizm merkezi haline getirdiğini belirtiyor. Bayram döneminde yaşanan yoğunluk, bölgenin gelecekte de Türkiye turizminin lokomotif destinasyonlarından biri olmaya devam edeceğini gösteriyor.