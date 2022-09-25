Karadenizde eko turizmin dikkat çeken adresi
Samsun, sürdürülebilir eko turizm alanları ile dikkat çekiyor.
Türkiye’deki tabiat parkları arasında Samsun’dan Çamgölü, Sarıgazel, Vezirsuyu, Amazon, Şahinkaya Kanyonu ve Bayraktepe Tabiat Parkları yer alıyor.
Tabiat anıt listesine Salıpazarı Çalkaya Takım Şelaleleri, sulak alanlar içinde Kızılırmak Deltası, Ladik Gölü ve Yeşilırmak Deltası bulunuyor.
Muhafaza ormanları içinde Çamgölü ve Karacakışla, şehir ormanları arasında Samsun Kent Ormanı, tohum bahçeleri içinde Bafra-19 Mayıs, Vezirköprü-Dümrek ve Samsun-Salıpazarı, tohum meşçerelerinde ise Kunduz, Dumluca, Adadağ, Sarıçiçek, Kuşkayası ve Çamgölü yer buluyor.
Hacıosman Ormanı
Tabiatı koruma alanı içerisindeki Hacıosman Ormanı, Orta Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’un 20 kilometre doğusunda Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi hudutları içerisinde yer alıyor. Tamamı orman rejiminde bulunan toplam 127 bin 77 hektar alana sahip olan ormanda boyları 20 metre ile 40 metre arasında değişen 12 taksondan ağaç bulunuyor.