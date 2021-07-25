Karagöl Yaylası kampçıların yeni gözdesi oldu Adapazarı'nda Taraklı İlçesi'ne bağlı Karagöl Yaylası, İstanbul'a yakın konumu ve doğal güzellikleri ile kamp yapmak isteyen tatilcileri ağırladı. Yayla Kurban Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

1150 rakımlı yaylaya çıkanlardan kimi piknik ve mangal keyfi yaptı, kimi balık tutup kamp kurdu. Doğa yürüyüşü yapanlar da temiz havanın tadını çıkardı. 1 | 6

İstanbul'dan gelen Nevzat Atay, yaylanın manzarası ve yürüyüş yollarıyla kendilerine ilaç gibi geldiğini anlattı. 2 | 6

Salgın sonrası yasaklar kalkınca ailece tatili burada geçirdiklerini aktaran Atay, "Burası 5 yıldızlı otellerden bize daha cazip geliyor. Burada çadır kurduk. Geleli bir hafta oldu, çok güzel tatil yaptık." dedi. 3 | 6