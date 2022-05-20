Karavan tutkunları Sapanca'da buluştu

Karavan sahibi olmak isteyenlere bu araçları yakından inceleme fırsatı sunduklarını aktaran Yamaç, etkinlik alanında da karavanı olan maceraseverleri bir araya getirdiklerini anlattı.

Festival kapsamında bir dizi konser ve etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Yamaç, "Hedefimiz aslında karavancılığı tanıtmak, göstermek ve karavancıların da bundan zevk almasını sağlamak." dedi.