Kastabala Antik Kenti'nde kabartma masklar bulundu
Kastabala Antik Kenti'nde bulunan 10 mask, o dönem tiyatroda sahnelenen drama ve komedi oyunlarını betimliyor
Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen ve tarihi, milattan önce 500'lü yıllara dayanan Kastabala Antik Kenti'nde, tiyatronun mimari bloklarında o dönem oynanan komedi ve dram oyunlarını betimleyen kabartma masklar ortaya çıkarıldı.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, sütunlu caddesi, tiyatrosu, hamam yapısı, kiliseleri ve tarihi kalesi ile günümüze kadar ayakta kalabilen Kastabala'da, 2021 yılı kazı çalışmaları sona erdi.
Geçen yıl yapılan kazılarda antik kentin tiyatro kısmı büyük ölçüde açığa çıkarılırken, burada bulunan 10 kabartma mask heyecan yarattı.
Bulunan maskların o dönem sahnelenen tiyatro oyunlarını betimlediği, drama için asık yüzlü, komedi için ise güler yüzlü masklar yapıldığı tespit edildi.