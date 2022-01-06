Kastabala Antik Kenti'nde kabartma masklar bulundu Kastabala Antik Kenti'nde bulunan 10 mask, o dönem tiyatroda sahnelenen drama ve komedi oyunlarını betimliyor

Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen ve tarihi, milattan önce 500'lü yıllara dayanan Kastabala Antik Kenti'nde, tiyatronun mimari bloklarında o dönem oynanan komedi ve dram oyunlarını betimleyen kabartma masklar ortaya çıkarıldı. 1 | 10

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, sütunlu caddesi, tiyatrosu, hamam yapısı, kiliseleri ve tarihi kalesi ile günümüze kadar ayakta kalabilen Kastabala'da, 2021 yılı kazı çalışmaları sona erdi. 2 | 10

Geçen yıl yapılan kazılarda antik kentin tiyatro kısmı büyük ölçüde açığa çıkarılırken, burada bulunan 10 kabartma mask heyecan yarattı. 3 | 10