Kayseri'de çığ altında kalan BM Koordinasyon üyesi öldü
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ altında kalan Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi Michael Kreeft adlı diplomat hayatını kaybetti.
Gaziantep’ten kayak yapmak için Kayseri’ye gelen 3 kişi, Erciyes Kayak Merkezi'nde Hisarcık Kapı’da bulunan vadide çığ altında kaldı.
Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Erciyes A.Ş. ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, çığ altında kalan 1 kişiyi ekipler uzun süre aradı.
AFAD ve JAK ekipleri tarafından eksi 25 derecede yapılan aramalarda çığı altında kalan diğer kişinin cansız bedenine ulaşıldı.