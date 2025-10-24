Keira Knightley çocuklarına sosyal medyayı yasakladı
İngiliz oyuncu Keira Knightley, iki çocuğunu “tehlikeli ve denetimsiz çevrimiçi alanlardan” uzak tutmak için evde sosyal medya yasağı uyguladığını açıkladı.
Ünlü oyuncu Keira Knightley (40), BBC Radio 4’te yaptığı açıklamada çocukları Edie (10) ve Delilah (6) için evde tam sosyal medya yasağı getirdiğini söyledi.
Knightley, “İnternet denetimsiz bir alan ve çocuklarımı bu alanlardan korumak istiyorum” dedi.
Oyuncu, çocukların yalnızca ebeveynlerinin gözetiminde cihaz kullanabildiğini belirterek, “Ne izlediklerini göremiyorsak, ekran kullanmalarına izin vermiyoruz” ifadelerini kullandı.
Eşi müzisyen James Righton ile birlikte çocuklarını sosyal medya baskısından uzak yetiştirmeye çalışan Knightley, çocuklarının gittiği okulda da benzer bir politika izlendiğini söyledi:
“Okulda çoğu aile aynı düşüncede. Bu da çocuklar üzerindeki baskıyı azaltıyor.”
Knightley, ebeveynlerin omzuna yüklenen bu sorumluluğun yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Annelikten sonra kariyerinde de daha seçici davrandığını belirten oyuncu, “Artık çocuklarımdan uzak projelerde yer almak istemiyorum” dedi.