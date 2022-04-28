Kiev'de art arda patlamalar
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'na çok yakın noktada patlama sesi duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev’e düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Reuters, iki patlama sesi duyulduğunu aktardı. Bölgedeki kaynaklar patlamanın neden kaynaklandığı hakkında bir açıklama yapmadı.
Bölgeye itfaiye ekiplerinin, ambulansların ve askerler sevk edildi. Güneş, bu bölgenin saldırı gerçekleşen noktalar arasında bu zaman kadar Bağımsızlık Meydanı'na en yakın nokta olduğunu vurguladı.
Hedef alınan noktanın mühimmat deposu olabileceği düşünülüyor.
Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki `füze saldırıları` hakkında Tweet attı.