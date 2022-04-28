Kiev'de art arda patlamalar

Reuters, iki patlama sesi duyulduğunu aktardı. Bölgedeki kaynaklar patlamanın neden kaynaklandığı hakkında bir açıklama yapmadı.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin, ambulansların ve askerler sevk edildi. Güneş, bu bölgenin saldırı gerçekleşen noktalar arasında bu zaman kadar Bağımsızlık Meydanı'na en yakın nokta olduğunu vurguladı.