Kiev'de metro istasyonları sığınağa dönüştürüldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonları sığınaklara dönüştürüldü.
Rusya'nın sık sık bombaladığı Kiev'de halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı.
Bazı kişiler kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu.
İstasyona sığınanlar arasında yer alan 23 yaşındaki Anya, istasyon yeterince derinde olduğu için insanların metroda kalmanın güvenli olduğunu düşündüklerini söyledi.
Dün kendilerine çok yakın televizyon kulesinin vurulması nedeniyle çok korktuklarını belirten Anya, "Dün televizyon kulesinin yakınında meydana gelen patlama dışında metro istasyonunda patlama seslerini duymadık." dedi.