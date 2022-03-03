Kiev'de metro istasyonları sığınağa dönüştürüldü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonları sığınaklara dönüştürüldü.

Rusya'nın sık sık bombaladığı Kiev'de halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı. 1 | 28

Bazı kişiler kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu. 2 | 28

İstasyona sığınanlar arasında yer alan 23 yaşındaki Anya, istasyon yeterince derinde olduğu için insanların metroda kalmanın güvenli olduğunu düşündüklerini söyledi. 3 | 28