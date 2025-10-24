Kim Kardashian beyin anevrizması geçirdi
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, “The Kardashians” dizisinin yeni sezonunda beyin anevrizması geçirdiğini duyurdu.
ABD'li televizyon yıldızı ve iş kadını Kim Kardashian, Disney'e bağlı Hulu platformunda yayınlanan “The Kardashians” adlı dizinin 7. sezon açılış bölümünde beyin anevrizması geçirdiğini açıkladı.
“Feels Like the Old Days” başlıklı bölümde 45 yaşındaki Kardashian’ın beyin taramaları gösteriliyor.
Bir monitörde görülen görüntüler eşliğinde Kardashian, “Küçük bir anevrizma var” diyor.
Beyindeki damar duvarında oluşan zayıf bir noktanın dışa doğru baloncuk gibi şişmesiyle oluşan anevrizmalar genellikle sessiz ilerlese de, patlaması ciddi hayati tehlike yaratabiliyor.
Kardashian, doktorların stresle bağlantılı olduğunu söylediğini belirtirken, “İnsanlar benim her şeyi bırakabilecek lükse sahip olduğumu sanıyor” sözleriyle yaşadığı baskıyı dile getiriyor.
Kardashian, fragmanda “Bu hafta hayatımın en zor haftasıydı” ifadelerini kullanıyor. Kardeşi Kourtney Kardashian Barker ise bu açıklama karşısında sadece “Vay be” diyerek tepki veriyor.
Kardashian’ın sağlık durumuna dair daha fazla bilgi henüz paylaşılmadı.