Kırgızistan'da kartalların gölgesinde muhteşem güzellikler
Kırgızistan'ın kuzeyinde Kartalların avlanmak için eğitildiği Tanrı Dağları'nın zirvesindeki Issık gölü muhteşem doğal güzellikleri ile doğaseverlerin dikkatini çekiyor.
Kırgızistan'ın kuzeyinde, Tanrı Dağları'nın Küngey Alatoo (Kuzey Tanrı Dağı) zirvesinin eteğindeki Issık Göl bölgesinde yer alan yaylalar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Eşsiz güzelliği ile büyüleyen Issık Göl'ün yer aldığı Issık Göl Bölgesi'ndeki Grigorievka, Ananyevo ve Semenovka adlı yaylalar, ülkede önemli doğal cazibe merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Zorlu ve keyifli bir yolculuğun ardından ulaşılan yaylalar, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara ve temiz havada dinlenme fırsatı sunuyor.
Yayla, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakırken kristal berraklıktaki suyu ılık Kutsal Göl, Ananyevo Yaylasında bulunuyor.