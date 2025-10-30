Google Haberler

Kızılcık Şerbeti'nin Leman’ı Sevim Erdoğan'a büyük şok!

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Leman” karakterine hayat veren Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılma kararı aldı. Ancak iddiaya göre vedalaşmak için evine gelen sevgilisi Akın E. akılalmaz bir olaya imza attı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki “Leman” rolüyle tanınan oyuncu Sevim Erdoğan, özel hayatında büyük bir şok yaşadı.

Sabah'ın haberine göre Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Akın E. ile ayrılma kararı aldı.

Ancak bu karar, hayatının en büyük hayal kırıklığına dönüştü.

Erdoğan, ayrılık sonrası son kez vedalaşmak için sevgilisini evine davet etti.

Ancak iddiaya göre alkollü bir şekilde eve gelen Akın E., oyuncunun dalgınlığından faydalanarak telefonundan banka hesabına girip 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı.

Erdoğan olayı şöyle anlattı: “Akın E. son zamanlarda işsizdi. Sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım. Kumar oynuyordu. O gece alkol aldık, ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına geçirmiş.”

Sevim Erdoğan’ın hesabını bloke etmesiyle para iade edildi ancak oyuncu şikayetinden vazgeçmedi.

Savcılık, Akın E. hakkında “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

