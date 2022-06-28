Kolombiya’da cezaevinde isyan: 52 ölü
Kolombiya’nın Tulua kentindeki bir cezaevinde çıkan isyanda 52 mahkum hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Ulusal Cezaevleri Müdürü Tito Castellanos, isyanda 52 mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı.
"Bu trajik ve feci bir olay" diyen Castellanos, hapishanede toplam bin 267 mahkum bulunduğunu belirtti.
Portekiz’e ziyaret gerçekleştiren Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tulua, Valle del Cauca’daki hapishane olayından dolayı üzgünüz. Tito Castellanos ile temas halindeyim ve bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmak için soruşturma talimatı verdim" ifadelerini kullandı.
"Mahkumlar kaçmaya çalıştı, yatakları ateşe verdi"
Kolombiya medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre mahkumlar cezaevinden kaçmaya çalıştı.