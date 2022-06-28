Kolombiya’da cezaevinde isyan: 52 ölü

"Bu trajik ve feci bir olay" diyen Castellanos, hapishanede toplam bin 267 mahkum bulunduğunu belirtti.

Portekiz’e ziyaret gerçekleştiren Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tulua, Valle del Cauca’daki hapishane olayından dolayı üzgünüz. Tito Castellanos ile temas halindeyim ve bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmak için soruşturma talimatı verdim" ifadelerini kullandı.





