Konut gideri mutfağı vurdu: Türkiye dahil 22 ülkede insanlar nelerden vazgeçiyor?

Her dört kişiden üçü başka bir gideri kıstı





Araştırmanın en çarpıcı sonucu, konut maliyetlerinin hane bütçesinin diğer kalemlerini doğrudan sıkıştırması oldu. Katılımcıların yüzde 75’i son bir yılda barınma giderlerini karşılayabilmek için en az bir başka harcamasını azalttığını bildirdi.

Baskı düşük gelir grubunda daha da artıyor. Bu grupta oran yüzde 85’e çıkarken, güvencesiz veya kayıt dışı barınma koşullarında yaşayanlarda yüzde 89’a ulaşıyor. Z ve Y kuşağında ise katılımcıların yüzde 81’i en az bir harcamadan fedakârlık yaptığını söylüyor.